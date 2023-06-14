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В окупованому Мелітополі намагалися підірвати "чиновника" разом з авто

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 червня 2023, 11:56
В окупованому Мелітополі намагалися підірвати чиновника разом з авто
фото ск рф

У Мелітополі невідомі намагалися підірвати авто призначеного окупантами "чиновника" так званої "Запорізької ВЦА".

Джерело: Слідчий комітет РФ у Telegram

Деталі: Слідчий комітет РФ стверджує, що вранці 13 червня невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під авто призначеного окупантами "начальника дорожньо-експлуатаційного управління ГУП "Управління автомобільними дорогами Запорізької області". Машина була припаркована біля багатоквартирного житлового будинку в Мелітополі. 

Російський Слідком запевняє, що "в результаті пильності" чоловік виявив вибуховий пристрій. Окупанти порушили "кримінальну справу" за фактом замаху.

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Теми: Мелітопольвибухокупація
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