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В оккупированном Мелитополе пытались подорвать “чиновника” вместе с авто

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 июня 2023, 11:56
В оккупированном Мелитополе пытались подорвать “чиновника” вместе с авто
фото ск рф

В Мелитополе неизвестные пытались подорвать авто назначенного оккупантами "чиновника" так называемой "Запорожской ВГА".

Источник: Следственный комитета РФ в Telegram

Детали: Следком РФ утверждает, что утром 13 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под авто назначенного оккупантами "начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП "Управление автомобильными дорогами Запорожской области". Машина была припаркована у многоквартирного жилого дома в Мелитополе. 

Российский Следком заверяет, что "в результате бдительности" мужчина обнаружил взрывное устройство.

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Оккупанты возбудили "уголовное дело" по факту покушения.

 

Темы: Мелитопольвзрывоккупация
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