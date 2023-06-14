В оккупированном Мелитополе пытались подорвать “чиновника” вместе с авто

В Мелитополе неизвестные пытались подорвать авто назначенного оккупантами "чиновника" так называемой "Запорожской ВГА".

Источник: Следственный комитета РФ в Telegram

Детали: Следком РФ утверждает, что утром 13 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под авто назначенного оккупантами "начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП "Управление автомобильными дорогами Запорожской области". Машина была припаркована у многоквартирного жилого дома в Мелитополе.

Российский Следком заверяет, что "в результате бдительности" мужчина обнаружил взрывное устройство.

Реклама:

Оккупанты возбудили "уголовное дело" по факту покушения.