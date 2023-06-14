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"Не пророк" Лукашенко побачив "великі передумови" для закінчення війни в Україні

Валентина РоманенкоСереда, 14 червня 2023, 12:50
Не пророк Лукашенко побачив великі передумови для закінчення війни в Україні
Лукашенко в інтерв'ю пропагандистці РФ Скабєєвій. фото БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "є великі передумови для закінчення війни в Україні"

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия 1", цитує держінформагентство РБ БелТА

Пряма мова: "Я не пророк, але в Україні ми закінчимо цю війну. До цього вже великі передумови. Але далі нам ці очманілі з Заходу занадто багато проблем створять. І якщо тільки вони ці лінії (як люблять говорити) перейдуть, буде їм дуже боляче".

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Деталі: Лукашенко при цьому стверджує, що Захід "страшенно боїться нової масштабної війни і ядерної катастрофи".

При цьому маріонетка Кремля повторив тезу російської пропаганди, що, мовляв, "Росія може застосувати ядерну зброю, якщо ворог вторгнеться на її територію і ця агресія загрожуватиме існуванню держави".

Теми: Лукашенковійна
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