"Не пророк" Лукашенко увидел "большие предпосылки" для окончания войны в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "есть большие предпосылки для окончания войны в Украине"

Источник: Лукашенко в интервью пропагандисткому телеканалу "Россия 1", цитирует госинформагентство РБ БелТА

Прямая речь: "Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно".

Детали: Лукашенко при этом утверждает, что Запад "жутко боится новой масштабной войны и ядерной катастрофы".

Реклама:

При этом марионетка Кремля повторил тезис российской пропаганды, что, мол, "Россия может применить ядерное оружие, если враг вторгнется на ее территорию и эта агрессия будет угрожать существованию государства".