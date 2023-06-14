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"Не пророк" Лукашенко увидел "большие предпосылки" для окончания войны в Украине

Валентина РоманенкоСреда, 14 июня 2023, 12:50
Не пророк Лукашенко увидел большие предпосылки для окончания войны в Украине
Лукашенко в интервью пропагандистке РФ Скабеевой. фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "есть большие предпосылки для окончания войны в Украине"

Источник: Лукашенко в интервью пропагандисткому телеканалу "Россия 1", цитирует госинформагентство РБ БелТА

Прямая речь: "Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно".

Детали: Лукашенко при этом утверждает, что Запад "жутко боится новой масштабной войны и ядерной катастрофы".

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При этом марионетка Кремля повторил тезис российской пропаганды, что, мол, "Россия может применить ядерное оружие, если враг вторгнется на ее территорию и эта агрессия будет угрожать существованию государства".

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Темы: Лукашенковойна
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