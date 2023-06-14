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Лукашенко лякає, що Путін застосує ядерну зброю, коли буде загнаний у кут

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 червня 2023, 13:00
Лукашенко лякає, що Путін застосує ядерну зброю, коли буде загнаний у кут
Скрін з відео

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Володимир Путін "натисне на кнопку", якщо буде загнаний у кут. 

Джерело: підконтрольний Лукашенку Telegram-канал Пул Первого з посиланням на його інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій

Пряма мова: "Ми теж не хочемо. Ми теж боїмося. Ми жити хочемо. Це може призвести, як фахівці кажуть, до всесвітньої катастрофи: куля може з орбіти зійти, якщо вся ця зброя вибухне.

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... Зброя ядерна для того й існує. Натиснуть чи не натиснуть (у Росії - ред.)? Натиснуть, але в одному випадку: якщо ви робитимете небезпечні рухи, тобто якщо вторгнетеся на територію РФ, і це загрожуватиме існуванню Росії; якщо ви Путіна поставите до стінки або в кут заженете, і іншого виходу не буде (з кута тільки вперед можна вийти), ось тоді – чекайте.

Тому, поки ще є така можливість, давайте домовимося".

Деталі: Також Лукашенко заявив, що "має інформацію, від якої всі там вибухнуть": в Україні абсолютна більшість людей хочуть припинити війну, зокрема військові.

ВІДЕО ДНЯ

Він цинічно закликав припинити війну, а потім розбиратися, хто винний, додавши, що "розбирання" в такому випадку будуть не на користь України.

Теми: ЛукашенкоПутінядерна зброявійна
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