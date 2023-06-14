Лукашенко пугает, что Путин применит ядерное оружие, когда будет загнан в угол

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин "нажмет на кнопку", если будет загнан в угол.

Источник: подконтрольный Лукашенко Telegram-канал Пул Первого со ссылкой на его интервью российской пропагандистске Ольге Скабеевой

Прямая речь: "Мы тоже не хотим. Мы тоже боимся. Мы жить хотим. Это может привести, как специалисты говорят, ко всемирной катастрофе: шарик может с орбиты сойти, если все это оружие взорвется.

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… Оружие ядерное для того и существует. Нажмут или не нажмут (в России - ред.)? Нажмут, но в одном случае: если вы будете совершать опасные движения, то есть если вторгнитесь на территорию РФ и это будет угрожать существованию России; если вы Путина поставите к стенке или в угол загонете, и другого выхода не будет (с угла только вперед можно выйти), вот тогда – ждите.

Поэтому, пока еще есть такая возможность, давайте договоримся".

Детали: Также Лукашенко заявил, что "имеет информацию, от которой все там взорвутся": в Украине абсолютное большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военные.

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Он цинично призвал прекратить войну, а потом разбираться, кто виноват, добавив, что "разборки" в таком случае будут не в пользу Украины.