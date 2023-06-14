Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко пугает, что Путин применит ядерное оружие, когда будет загнан в угол

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 июня 2023, 13:00
Лукашенко пугает, что Путин применит ядерное оружие, когда будет загнан в угол
Скрин с видео

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что Владимир Путин "нажмет на кнопку", если будет загнан в угол. 

Источник: подконтрольный Лукашенко Telegram-канал Пул Первого со ссылкой на его интервью российской пропагандистске Ольге Скабеевой

Прямая речь: "Мы тоже не хотим. Мы тоже боимся. Мы жить хотим. Это может привести, как специалисты говорят, ко всемирной катастрофе: шарик может с орбиты сойти, если все это оружие взорвется.

… Оружие ядерное для того и существует. Нажмут или не нажмут (в России - ред.)? Нажмут, но в одном случае: если вы будете совершать опасные движения, то есть если вторгнитесь на территорию РФ и это будет угрожать существованию России; если вы Путина поставите к стенке или в угол загонете, и другого выхода не будет (с угла только вперед можно выйти), вот тогда – ждите.

Реклама:

Поэтому, пока еще есть такая возможность, давайте договоримся".

Детали: Также Лукашенко заявил, что "имеет информацию, от которой все там взорвутся": в Украине абсолютное большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военные. 

Он цинично призвал прекратить войну, а потом разбираться, кто виноват, добавив, что "разборки" в таком случае будут не в пользу Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоПутинядерное оружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Лукашенко
Госдеп о ядерном оружии РФ в Беларуси: Лукашенко отдает Кремлю все больше контроля
Лукашенко заявил, что Украина и Россия могли договориться об "аренде Крыма"
"Не пророк" Лукашенко увидел "большие предпосылки" для окончания войны в Украине
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: