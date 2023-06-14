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Прикордонники влаштували окупантам "пекельне чаювання"

Валентина РоманенкоСереда, 14 червня 2023, 13:43
Прикордонники влаштували окупантам пекельне чаювання
скриншот

Прикордонники показали прицільне знищення ворожої позиції під час відпочинку окупантів на Луганщині.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Днями на Сватівському напрямку, під час виконання бойового завдання, в поле зору прикордонників-аеророзвідників потрапила позиція "русо турісто".

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Летіть у пекло, а не в Україну!".

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Деталі: В результаті корегування гармашів позицію загарбників з особовим складом було знищено.

Теми: Прикордонна службаЛуганська областьвійна
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