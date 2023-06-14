Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники влаштували окупантам "пекельне чаювання"

Валентина РоманенкоСереда, 14 червня 2023, 13:43
Прикордонники влаштували окупантам пекельне чаювання
скриншот

Прикордонники показали прицільне знищення ворожої позиції під час відпочинку окупантів на Луганщині.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Днями на Сватівському напрямку, під час виконання бойового завдання, в поле зору прикордонників-аеророзвідників потрапила позиція "русо турісто".

Щоб московити цілком відчули гостинність української землі – одразу передали координати братам-артилеристам 92 ОМБр ЗСУ.

Реклама:

Летіть у пекло, а не в Україну!".

Деталі: В результаті корегування гармашів позицію загарбників з особовим складом було знищено.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Прикордонна службаЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Прикордонна служба
Підірвав себе, щоб ворогу не дісталася радіостанція: у Львові попрощалися з Героєм України
"Парочку ВОГів на голови": прикордонники показали, як дроном добили ворога в районі Бахмута
"100 гривень на молитву в рублях": прикордонники передали СБУ чергового попа УПЦ МП
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: