Прикордонники влаштували окупантам "пекельне чаювання"

Прикордонники показали прицільне знищення ворожої позиції під час відпочинку окупантів на Луганщині.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Днями на Сватівському напрямку, під час виконання бойового завдання, в поле зору прикордонників-аеророзвідників потрапила позиція "русо турісто".

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Щоб московити цілком відчули гостинність української землі – одразу передали координати братам-артилеристам 92 ОМБр ЗСУ.

Летіть у пекло, а не в Україну!".

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Деталі: В результаті корегування гармашів позицію загарбників з особовим складом було знищено.