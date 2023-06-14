Прикордонники влаштували окупантам "пекельне чаювання"
Середа, 14 червня 2023, 13:43
Прикордонники показали прицільне знищення ворожої позиції під час відпочинку окупантів на Луганщині.
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Днями на Сватівському напрямку, під час виконання бойового завдання, в поле зору прикордонників-аеророзвідників потрапила позиція "русо турісто".
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Щоб московити цілком відчули гостинність української землі – одразу передали координати братам-артилеристам 92 ОМБр ЗСУ.
Летіть у пекло, а не в Україну!".
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Деталі: В результаті корегування гармашів позицію загарбників з особовим складом було знищено.