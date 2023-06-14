Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники устроили оккупантам "адское чаепитие"

Валентина РоманенкоСреда, 14 июня 2023, 13:43
Пограничники устроили оккупантам адское чаепитие
скриншот

Пограничники показали прицельное уничтожение вражеской позиции во время отдыха оккупантов на Луганщине.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "На днях на Сватовском направлении, во время выполнения боевого задания, в поле зрения пограничников-аэроразведчиков попала позиция "руссо туристо".

Чтобы московиты вполне почувствовали гостеприимство украинской земли - сразу передали координаты братьям-артиллеристам 92 ОМБр ВСУ.

Реклама:

Летите в ад, а не в Украину!".

Детали: В результате корректировки пушкарей позиция захватчиков с личным составом была уничтожена.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаЛуганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Пограничная служба
Взорвал себя, чтобы врагу не досталась радиостанция: во Львове попрощались с Героем Украины
"Парочку ВОГов на головы": пограничники показали, как дроном добили врага в районе Бахмута
"100 гривен на молитву в рублях": пограничники передали СБУ очередного попа УПЦ МП
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: