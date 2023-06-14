Пограничники устроили оккупантам "адское чаепитие"

Пограничники показали прицельное уничтожение вражеской позиции во время отдыха оккупантов на Луганщине.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "На днях на Сватовском направлении, во время выполнения боевого задания, в поле зрения пограничников-аэроразведчиков попала позиция "руссо туристо".

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Чтобы московиты вполне почувствовали гостеприимство украинской земли - сразу передали координаты братьям-артиллеристам 92 ОМБр ВСУ.

Летите в ад, а не в Украину!".

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Детали: В результате корректировки пушкарей позиция захватчиков с личным составом была уничтожена.