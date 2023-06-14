Пограничники устроили оккупантам "адское чаепитие"
Среда, 14 июня 2023, 13:43
Пограничники показали прицельное уничтожение вражеской позиции во время отдыха оккупантов на Луганщине.
Источник: Госпогранслужба
Дословно: "На днях на Сватовском направлении, во время выполнения боевого задания, в поле зрения пограничников-аэроразведчиков попала позиция "руссо туристо".
Чтобы московиты вполне почувствовали гостеприимство украинской земли - сразу передали координаты братьям-артиллеристам 92 ОМБр ВСУ.
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Летите в ад, а не в Украину!".
Детали: В результате корректировки пушкарей позиция захватчиков с личным составом была уничтожена.
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