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У Ростовській області РФ спалахнула Новочеркаська електростанція

Станіслав ПогоріловСереда, 14 червня 2023, 15:05
У Ростовській області РФ спалахнула Новочеркаська електростанція
скриншот

У Новочеркаську Ростовської області РФ спалахнула теплова електростанція "Новочеркаська ГРЕС", яка є основним джерелом електроенергії в регіоні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Meduza""161.ru" губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram

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Деталі: Повідомляється, що начебто спалахнув дах електростанції 6-го енергоблоку на площі 200 квадратних метрів.

Але рятувальники твердять, що на місце події прибули десятки пожежників.

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На самій ДРЕС повідомили, що відкрите горіння на території Новочеркаської ДРЕС загасили, а роботу електростанції призупинено.

Місцеві видання з посиланням на джерела у силових структурах пишуть, що пожежа поширилась вже на 400 квадратних метрів, у результаті якої постраждало 3 людей.

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у регіоні введено тимчасові обмеження в постачанні електроенергії.

Теми: пожежаРосія
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