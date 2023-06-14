У Ростовській області РФ спалахнула Новочеркаська електростанція

У Новочеркаську Ростовської області РФ спалахнула теплова електростанція "Новочеркаська ГРЕС", яка є основним джерелом електроенергії в регіоні.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Meduza", "161.ru" губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram

Деталі: Повідомляється, що начебто спалахнув дах електростанції 6-го енергоблоку на площі 200 квадратних метрів.

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Але рятувальники твердять, що на місце події прибули десятки пожежників.

На самій ДРЕС повідомили, що відкрите горіння на території Новочеркаської ДРЕС загасили, а роботу електростанції призупинено.

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Місцеві видання з посиланням на джерела у силових структурах пишуть, що пожежа поширилась вже на 400 квадратних метрів, у результаті якої постраждало 3 людей.

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у регіоні введено тимчасові обмеження в постачанні електроенергії.