У Ростовській області РФ спалахнула Новочеркаська електростанція
У Новочеркаську Ростовської області РФ спалахнула теплова електростанція "Новочеркаська ГРЕС", яка є основним джерелом електроенергії в регіоні.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Meduza", губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram
Деталі: Повідомляється, що начебто спалахнув дах електростанції 6-го енергоблоку на площі 200 квадратних метрів.
Але рятувальники твердять, що на місце події прибули десятки пожежників.
На самій ДРЕС повідомили, що відкрите горіння на території Новочеркаської ДРЕС загасили, а роботу електростанції призупинено.
Місцеві видання з посиланням на джерела у силових структурах пишуть, що пожежа поширилась вже на 400 квадратних метрів, у результаті якої постраждало 3 людей.
Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у регіоні введено тимчасові обмеження в постачанні електроенергії.