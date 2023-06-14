В Ростовской области РФ вспыхнула Новочеркасская электростанция

В Новочеркасске Ростовской области РФ вспыхнула тепловая электростанция "Новочеркасская ГРЭС", которая является основным источником электроэнергии в регионе.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Meduza", "161.ru" губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram

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Детали: Сообщается, что якобы вспыхнула крыша электростанции 6-го энергоблока на площади 200 квадратных метров.

Но спасатели утверждают, что на место события прибыли десятки пожарных.

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На самой ГРЭС сообщили, что открытое горение на территории Новочеркасской ГРЭС потушили, а работа электростанции приостановлена.

Местные издания со ссылкой на источники в силовых структурах пишут, что пожар распространился уже на 400 квадратных метров, в результате которого пострадали 3 человека.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе введены временные ограничения в поставке электроэнергии.