У Мелітополі стався вибух на залізниці, якою росіяни вивозять крадене – мер

Внаслідок вибуху 13 червня в окупованому Мелітополі пошкоджена ділянка залізниці, також з колії зійшли вагони, які перевозили викрадену залізну руду.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "За уточненою інформацією, від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці. Колія обрала найбільш вдалий момент – по ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою окупантами залізною рудою".

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Деталі: За його словами, з рейок зійшли 5 вагонів, також заблоковані 50 метрів. Він додав, що через Мелітополь везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська.