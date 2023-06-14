У Мелітополі стався вибух на залізниці, якою росіяни вивозять крадене – мер
Середа, 14 червня 2023, 15:37
Внаслідок вибуху 13 червня в окупованому Мелітополі пошкоджена ділянка залізниці, також з колії зійшли вагони, які перевозили викрадену залізну руду.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "За уточненою інформацією, від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці. Колія обрала найбільш вдалий момент – по ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою окупантами залізною рудою".
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Деталі: За його словами, з рейок зійшли 5 вагонів, також заблоковані 50 метрів. Він додав, що через Мелітополь везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська.