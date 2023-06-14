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В Мелитополе произошел взрыв на железной дороге, по которой россияне вывозят краденое – мэр

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 июня 2023, 15:37
В Мелитополе произошел взрыв на железной дороге, по которой россияне вывозят краденое – мэр
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, ФОТО GETTY IMAGES

В результате взрыва 13 июня в оккупированном Мелитополе поврежден участок железной дороги, также с рельсов сошли вагоны, которые перевозили похищенную железную руду.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "По уточненной информации, от вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги. Колея выбрала наиболее удачный момент - по ней как раз двигался вражеский поезд из Днепрорудного с похищенной оккупантами железной рудой".

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Детали: По его словам, с рельсов сошли 5 вагонов, также заблокированы 50 метров.

Он добавил, что через Мелитополь везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска.

 

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Темы: Мелитопольвзрывжелезная дорогадиверсанты
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