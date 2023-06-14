Окупанти обстріляли Чернігівщину: загинула жінка

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Жителька села Янжулівка, що в Семенівській громаді Чернігівської області, загинула у результаті російських обстрілів 14 червня.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Telegram, поліція Чернігівської області у Facebook

Дослівно ОК "Північ": "З 13:40 до 14:35 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з міномета 82 мм, в районі н.п. Янжулівка. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька. Також пошкодження зазнали два приватних будинки".

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Деталі: У поліції уточнили, що загиблій було 55 років. В момент обстрілу мирна мешканка поралася по господарству.

Загалом з початку доби окупати щонайменше тричі обстрілювали прикордонні території Чернігівської області. Зокрема, 10:50 до 11:03 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Красний Хутір.

А з 13:30 до 13:50 зафіксовано 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Карповичі.

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В ОК "Північ" відзначили, що в обох випадках інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.