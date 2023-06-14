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Оккупанты обстреляли Черниговскую область: погибла женщина

Ирина БалачукСреда, 14 июня 2023, 18:59
Оккупанты обстреляли Черниговскую область: погибла женщина
Здесь и далее фото полиции

Жительница села Янжуловка, что в Семеновской общине Черниговской области, погибла в результате российских обстрелов 14 июня.

Источник: Оперативное командование "Север" в Telegram, полиция Черниговской области в Facebook

Дословно ОК "Север": "С 13:40 до 14:35 зафиксировано 13 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Янжуловка. В результате обстрела погибла местная жительница. Также повреждения получили два частных дома".

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Детали: В полиции уточнили, что погибшей было 55 лет. В момент обстрела мирная жительница хлопотала по хозяйству. 

 

Всего с начала суток оккупанты по меньшей мере трижды обстреливали приграничные территории Черниговской области. В частности, с 10:50 до 11:03 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Красный Хутор. 

А с 13:30 до 13:50 зафиксировано 4 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Карповичи.

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В ОК "Север" отметили, что в обоих случаях информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Темы: Черниговская областьвойнажертвы
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