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Мінус ЗРК і три станції РЕБ росіян: Генштаб розповів про події на фронті за добу

Євген КізіловСереда, 14 червня 2023, 19:22
Мінус ЗРК і три станції РЕБ росіян: Генштаб розповів про події на фронті за добу
фото ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби 14 червня уразили 11 районів зосередження живої сили, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Джерело: звіт Генерального штабу у Facebook

Деталі: Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.

При цьому росіяни завдали 37 авіаційних ударів, також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках - тривають бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка окремих підрозділів противника.

На інших напрямках окупанти традиційно здійснили багато авіаційних, артилерійських, мінометних ударів по населених пунктах України.

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Теми: війнаГенштаб
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