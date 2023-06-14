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Минус ЗРК и три станции РЭБ россиян: Генштаб рассказал о событиях на фронте за сутки

Евгений КизиловСреда, 14 июня 2023, 19:22
Минус ЗРК и три станции РЭБ россиян: Генштаб рассказал о событиях на фронте за сутки
фото ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток 14 июня поразили 11 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Источник: отчет Генерального штаба в Facebook

Детали: Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

При этом россияне нанесли 37 авиационных ударов, также осуществили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях - продолжаются бои, в течение суток состоялось 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На других направлениях оккупанты традиционно осуществили много авиационных, артиллерийских, минометных ударов по населенным пунктам Украины.

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Темы: войнаГенштаб
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