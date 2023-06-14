Минус ЗРК и три станции РЭБ россиян: Генштаб рассказал о событиях на фронте за сутки

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток 14 июня поразили 11 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Источник: отчет Генерального штаба в Facebook

Детали: Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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При этом россияне нанесли 37 авиационных ударов, также осуществили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях - продолжаются бои, в течение суток состоялось 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

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На других направлениях оккупанты традиционно осуществили много авиационных, артиллерийских, минометных ударов по населенным пунктам Украины.