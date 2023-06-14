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На Заході підтверджують успіхи контрнаступу України, прогнозують подальший прогрес

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 20:37
На Заході підтверджують успіхи контрнаступу України, прогнозують подальший прогрес
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Західні держави оцінюють, що з початку контрнаступальних дій українські сили змогли просунутись на близько сім кілометрів углиб окупованих Росією територій та звільнити щонайменше чотири села.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, у середу журналістам заявили на умовах анонімності західні посадовці, відповідальні за оборону.

Відзначаючи успіхи Збройних Сил України, співрозмовники журналістів застерегли, що російська сторона загалом добре підготувалась до наступальних дій – саме тому просування наразі є повільним.

"Російські війська загалом добре тримають оборону зі своїх добре підготовлених позицій і відступають між тактичними лініями. Такий маневрений підхід до оборони є складним для українців, а також дорого коштує силам, що наступають", – пояснили вони.

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Перші контрнаступальні дії, за оцінкою західних посадовців, є більш ніж "зондувальною операцією".

"Це повномасштабне переміщення бронетехніки та важкого озброєння в російську зону безпеки і просування вперед. Просування повільне через мінні поля і перешкоди, на які вони натрапляють, але це те, чого ми і очікували. Вони продовжуватимуть просуватися вперед", – сказали вони.

Водночас співрозмовники журналістів попередили, що йдеться про перші дні контрнаступу, й прогнозувати наслідки складно.

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"Україна зберігає віддані, добре оснащені сили, але конфлікт, найімовірніше, буде характеризуватися виснажливими й витратними бойовими діями протягом багатьох місяців", – додали співрозмовники.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки стосовно того, чи стане український контрнаступ поворотним у війні. 

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Теми: Українаконтрнаступ
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