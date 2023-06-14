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На Западе подтверждают успехи контрнаступления Украины, прогнозируют дальнейший прогресс

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 20:37
На Западе подтверждают успехи контрнаступления Украины, прогнозируют дальнейший прогресс
Украинский воин. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Западные государства оценивают, что с начала контрнаступательных действий украинские силы смогли продвинуться на около семь километров вглубь оккупированных Россией территорий и освободить по меньшей мере четыре села.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, в среду журналистам заявили на условиях анонимности западные чиновники, ответственные за оборону.

Отмечая успехи Вооруженных Сил Украины, собеседники журналистов предостерегли, что российская сторона в целом хорошо подготовилась к наступательным действиям – именно поэтому продвижение пока является медленным.

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"Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам", – пояснили они.

Первые контрнаступательные действия, по оценке западных чиновников, являются более чем "зондирующей операцией".

"Это полномасштабное перемещение бронетехники и тяжелого вооружения в российскую зону безопасности и продвижение вперед. Продвижение медленное из-за минных полей и препятствий, на которые они наталкиваются, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед", – сказали они.

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В то же время собеседники журналистов предупредили, что речь идет о первых днях контрнаступления, и прогнозировать последствия сложно.

"Украина сохраняет преданные, хорошо оснащенные силы, но конфликт, скорее всего, будет характеризоваться изнурительными и затратными боевыми действиями в течение многих месяцев", – добавили собеседники.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы относительно того, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.

США не придают значения заявлениям Путина о потерях Украины в ходе контрнаступления – Белый дом

Темы: Украинаконтрнаступление
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