Український дрон Vampire скидає допомогу мешканцям окупованого лівобережжя

Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував росіян, тепер доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні. Але на допомогу людям, які опинилися в пастці, приходять технології.

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Федоров показав "ексклюзивні кадри" з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.