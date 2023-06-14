Український дрон Vampire скидає допомогу мешканцям окупованого лівобережжя
Середа, 14 червня 2023, 21:41
Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував росіян, тепер доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Деталі: За його словами, росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні. Але на допомогу людям, які опинилися в пастці, приходять технології.
Федоров показав "ексклюзивні кадри" з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
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