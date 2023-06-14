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Український дрон Vampire скидає допомогу мешканцям окупованого лівобережжя

Євген КізіловСереда, 14 червня 2023, 21:41
Український дрон Vampire скидає допомогу мешканцям окупованого лівобережжя
дрон Vampire, Фото dev.ua

Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував росіян, тепер доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні. Але на допомогу людям, які опинилися в пастці, приходять технології.

Федоров показав "ексклюзивні кадри" з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

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Теми: безпілотникиокупаціягуманітарка
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