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Украинский дрон Vampire сбрасывает помощь жителям оккупированного левобережья

Евгений КизиловСреда, 14 июня 2023, 21:41
Украинский дрон Vampire сбрасывает помощь жителям оккупированного левобережья
дрон Vampire, Фото dev.ua

Украинский ударный дрон Vampire, который ранее уничтожал россиян, теперь доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: По его словам, россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине. Но на помощь людям, которые оказались в ловушке, приходят технологии.

Федоров показал "эксклюзивные кадры" с временно оккупированного левого берега Днепра.

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Темы: беспилотникиоккупациягуманитарка
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