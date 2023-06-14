Окупанти обстріляли Херсон: поранені 2 волонтерів

Двоє волонтерів дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсона 14 червня.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення".

Деталі: За попередніми даними, окупанти били з мінометів.

Реклама:

Також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).