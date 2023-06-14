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Окупанти обстріляли Херсон: поранені 2 волонтерів

Ірина БалачукСереда, 14 червня 2023, 22:23
Окупанти обстріляли Херсон: поранені 2 волонтерів
Затоплений Херсон. Фото ілюстративне з Telegram Херсонської МВА

Двоє волонтерів дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсона 14 червня.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення".

Деталі: За попередніми даними, окупанти били з мінометів.

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Також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теми: Херсонвійнаволонтери
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