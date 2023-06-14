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Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 2 волонтеров

Ирина БалачукСреда, 14 июня 2023, 22:23
Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 2 волонтеров
Затопленный Херсон. Фото иллюстративное из Telegram Херсонской МВА

Двое волонтеров получили ранения в результате российских обстрелов Херсона 14 июня.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "14 июня около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения".

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Детали: По предварительным данным, оккупанты били из минометов.

Также повреждена гражданская инфраструктура.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Темы: Херсонвойнаволонтеры
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