Оккупанты обстреляли Херсон: ранены 2 волонтеров
Среда, 14 июня 2023, 22:23
Двое волонтеров получили ранения в результате российских обстрелов Херсона 14 июня.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно прокуратура: "14 июня около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения".
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Детали: По предварительным данным, оккупанты били из минометов.
Также повреждена гражданская инфраструктура.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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