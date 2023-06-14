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На правобережжі Херсонщини досі затоплені 27 населених пунктів − ОВА

Ірина БалачукСереда, 14 червня 2023, 23:07
На правобережжі Херсонщини досі затоплені 27 населених пунктів − ОВА
Калинівське на Херсонщині. Фото з Telegram Штабу ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами

На правобережжі Херсонської області станом на вечір 14 червня залишаються підтопленими 27 населених пунктів − 2 079 будинків.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Сьогодні (14 червня − ред.) вода відійшла від Понятівки Херсонського району. Там відразу розпочинаються стабілізаційно-відновлювальні роботи".

Деталі: Голова ОВА додав, що лише за одну добу сапери обстежили понад 8 га територій, 1,4 км доріг, будівлю об'єкта критичної інфраструктури. Водночас енергетики відновили енергопостачання у селах Інгулець та Зарічне − під'єднали до мережі понад 800 абонентів.

Триває відкачування води з дворів будинків у Чорнобаївській у Білозерській громадах. Але вже відкрили проїзд між Білозеркою та Херсоном.

Прокудін зазначив, що наразі триває огляд пошкодженого майна, про що складають відповідні акти.

Також уже створили Реєстр постраждалих громад, у кожній з ОТГ утворили відповідні комісії.

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
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