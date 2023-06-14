На правобережье Херсонщины до сих пор затоплены 27 населенных пунктов − ОВА
На правобережье Херсонской области по состоянию на вечер 14 июня остаются подтопленными 27 населенных пунктов − 2 079 домов.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Сегодня (14 июня − ред.) вода отошла от Понятовки Херсонского района. Там сразу начинаются стабилизационно-восстановительные работы".
Детали: Глава ОВА добавил, что только за одни сутки саперы обследовали более 8 га территорий, 1,4 км дорог, здание объекта критической инфраструктуры. В то же время энергетики восстановили энергоснабжение в селах Ингулец и Заречное − подключили к сети более 800 абонентов.
Продолжается откачка воды из дворов в Чернобаевской в Белозерской общинах. Но уже открыли проезд между Белозеркой и Херсоном.
Прокудин отметил, что сейчас идет осмотр поврежденного имущества, о чем составляют соответствующие акты.
Также уже создали Реестр пострадавших общин, в каждой из ОТО создали соответствующие комиссии.