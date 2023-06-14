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На правобережье Херсонщины до сих пор затоплены 27 населенных пунктов − ОВА

Ирина БалачукСреда, 14 июня 2023, 23:07
На правобережье Херсонщины до сих пор затоплены 27 населенных пунктов − ОВА
Калиновское на Херсонщине. Фото из Telegram Штаба ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами

На правобережье Херсонской области по состоянию на вечер 14 июня остаются подтопленными 27 населенных пунктов − 2 079 домов.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Сегодня (14 июня − ред.) вода отошла от Понятовки Херсонского района. Там сразу начинаются стабилизационно-восстановительные работы".

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Детали: Глава ОВА добавил, что только за одни сутки саперы обследовали более 8 га территорий, 1,4 км дорог, здание объекта критической инфраструктуры. В то же время энергетики восстановили энергоснабжение в селах Ингулец и Заречное − подключили к сети более 800 абонентов.

Продолжается откачка воды из дворов в Чернобаевской в Белозерской общинах. Но уже открыли проезд между Белозеркой и Херсоном.

Прокудин отметил, что сейчас идет осмотр поврежденного имущества, о чем составляют соответствующие акты.

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Также уже создали Реестр пострадавших общин, в каждой из ОТО создали соответствующие комиссии.

Темы: Херсонская областьКаховская ГЭС
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