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Зеленський поговорив з Дудою про допомогу і членство України в НАТО

Ірина БалачукСереда, 14 червня 2023, 23:39
Зеленський поговорив з Дудою про допомогу і членство України в НАТО
Дуда і Зеленський. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, під час якої обговорив з ним військову допомогу Україні і майбутнє членство України в НАТО.

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення 14 червня

Пряма мова Зеленського: "Щойно говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Годинна розмова − передусім безпекова тематика: ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей".

Деталі: Він також додав, що у кожній розмові сторони приділяють значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру − і не лише для України.

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Зеленський підкреслив, що Польща "цілком реалістично сприймає потребу України в членстві в НАТО". Президент назвав таку потребу об’єктивною і додав, що разом з Дудою напрацьовує конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось у НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо й можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України й реального посилення НАТО", − підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийДудаНАТОдопомога Україні
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