Зеленский поговорил с Дудой о помощи и членстве Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, во время которого обсудил с ним военную помощь Украине и будущее членство Украины в НАТО.

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения 14 июня

Прямая речь Зеленского: "Только что говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Часовой разговор − прежде всего тематика безопасности: ситуация на поле боя сейчас, оружие для наших воинов, снаряды. Поблагодарил за выполнение предыдущих оборонных договоренностей".

Детали: Он также добавил, что в каждом разговоре стороны уделяют значительное внимание долгосрочной безопасности и гарантиям мира − и не только для Украины.

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Зеленский подчеркнул, что Польша "вполне реалистично воспринимает потребность Украины в членстве в НАТО". Президент назвал такую потребность объективной и добавил, что вместе с Дудой нарабатывает конкретное содержание для саммита Альянса в Вильнюсе.

"Это именно тот момент, когда должны быть полностью разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Такие предположения подпитывают российские агрессивные амбиции. Должны и можем их обезвредить. Спасибо Польше за поддержку Украины и реального усиления НАТО", − подытожил Зеленский.