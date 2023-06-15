В Україні вдруге за вечір лунала масштабна повітряна тривога

По всій території України лунала друга за вечір повітряна тривога. Небезпека тривала близько 30 хв.

Джерело: карта тривог

Деталі: О 23:41 сирени почали лунати у Києві і за лічені хвилини тривога поширилася по всій країні. а

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 24:07 тривоги почали скасовувати.

Станом на 24:10 сирени все ще звучать у Запорізькій області.

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