В Украине второй раз за вечер звучала масштабная воздушная тревога
Четверг, 15 июня 2023, 00:10
По всей территории Украины раздавалась вторая за вечер воздушная тревога. Опасность продолжалась около 30 мин.
Источник: карта тревог
Детали: В 23:41 сирены начали звучать в Киеве и за считанные минуты тревога распространилась по всей стране.
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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 24:07 тревоги начали отменять.
По состоянию на 24:10 сирены все еще звучат в Запорожской области.
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Предыстория:
- В 20:12 власти Украины уже объявляли воздушную тревогу по всей территории страны. Тогда опасность продолжалась около 30 мин.