В Украине второй раз за вечер звучала масштабная воздушная тревога

По всей территории Украины раздавалась вторая за вечер воздушная тревога. Опасность продолжалась около 30 мин.

Источник: карта тревог

Детали: В 23:41 сирены начали звучать в Киеве и за считанные минуты тревога распространилась по всей стране.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

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Обновлено: В 24:07 тревоги начали отменять.

По состоянию на 24:10 сирены все еще звучат в Запорожской области.

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