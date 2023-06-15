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В Украине второй раз за вечер звучала масштабная воздушная тревога

Ирина БалачукЧетверг, 15 июня 2023, 00:10
В Украине второй раз за вечер звучала масштабная воздушная тревога
Скриншот из alerts.in.ua

По всей территории Украины раздавалась вторая за вечер воздушная тревога. Опасность продолжалась около 30 мин.

Источник: карта тревог

Детали: В 23:41 сирены начали звучать в Киеве и за считанные минуты тревога распространилась по всей стране. 

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

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Обновлено: В 24:07 тревоги начали отменять. 

По состоянию на 24:10 сирены все еще звучат в Запорожской области.

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Темы: воздушная тревогавойнаУкраина
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