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У Харкові вночі гриміли вибухи: працювала ППО

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 07:55
У Харкові вночі гриміли вибухи: працювала ППО
Руйнування у Харкові. Ілюстративне фото обласної поліції

У Харкові вночі 15 червня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. 

Джерело: "Суспільне" у Telegram, поліція Харківської області у Telegram

Деталі: Про звуки двох вибухів у Харкові видання повідомило близько 01:40.

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О 01:45 з'явилася інформація про третій вибух у місті.

У Національній поліції Харківської області повідомили, що ворог знову взявся обстрілювати Харківщину.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", – закликали у поліції мешканців області.

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У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Доповнено о 07:55. Зранку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що нічні звуки вибухів, які було чути у місті, – результат роботи українських сил ППО.

"Вибухи, що харківʼяни чули вночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям. "Шахеди", що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова", – написав Терехов у Telegram.

Теми: Харківвибух
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