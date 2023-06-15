У Харкові вночі гриміли вибухи: працювала ППО

У Харкові вночі 15 червня пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, поліція Харківської області у Telegram

Деталі: Про звуки двох вибухів у Харкові видання повідомило близько 01:40.

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О 01:45 з'явилася інформація про третій вибух у місті.

У Національній поліції Харківської області повідомили, що ворог знову взявся обстрілювати Харківщину.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102", – закликали у поліції мешканців області.

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У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Доповнено о 07:55. Зранку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що нічні звуки вибухів, які було чути у місті, – результат роботи українських сил ППО.

"Вибухи, що харківʼяни чули вночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям. "Шахеди", що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова", – написав Терехов у Telegram.