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В Харькове ночью гремели взрывы: работала ПВО

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 07:55
В Харькове ночью гремели взрывы: работала ПВО
Разрушения в Харькове. Иллюстративное фото областной полиции

В Харькове ночью 15 июня прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

Источник: "Суспільне" в Telegram, полиция Харьковской области в Telegram

Детали: О звуках двух взрывов в Харькове издание сообщило около 01:40.

В 01:45 появилась информация о третьем взрыве в городе.

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В Национальной полиции Харьковской области сообщили, что враг снова взялся обстреливать Харьковщину.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102", – призвали в полиции жителей области.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

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Дополнено в 07:55. Утром городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночные звуки взрывов, которые были слышны в городе, – результат работы украинских сил ПВО.

"Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по вражеским целям. "Шахеды", летевшие на город, были сбиты на подлете к Харькову", – написал Терехов в Telegram.

Темы: Харьковвзрыв
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