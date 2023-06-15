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США перекидають винищувачі F-22 на Близький Схід через провокації Росії

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 02:14
США перекидають винищувачі F-22 на Близький Схід через провокації Росії
Американський винищувач F-22. фото REUTERS

У зоні відповідальності Центрального командування Збройних сил США були розгорнуті винищувачі F-22 Raptor у зв'язку з "дедалі більш небезпечною і непрофесійною" поведінкою російських літаків у регіоні.

Про це йдеться в заяві Центрального командування ЗС США (CENTCOM), яку цитує "Європейська правда".

У зоні відповідальності CENTCOM дислокуватимуться винищувачі 94-ї винищувальної ескадрильї ВПС США з бази Ленглі штату Вірджинія, де інтегруватимуться із військово-повітряними силами антитерористичної коаліції.

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"Небезпечна і непрофесійна поведінка російських військових – не те, чого ми очікуємо від професійних військово-повітряних сил. Регулярне порушення ними узгоджених заходів з деконфліктного використання повітряного простору збільшує ризик ескалації або прорахунків", – прокоментував командувач CENTCOM генерал Майкл Курілла.

Як зазначили в Центральному командуванні, швидке розгортання F-22 "є чіткою демонстрацією відданості партнерів, союзників і США довгостроковому миру і стабільності в регіоні".

Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.

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Лише за березень-квітень росіяни порушили так звані протоколи деконфліктингу 85 разів, зокрема наближалися надто близько до баз коаліції, не виходили на зв’язок через лінію запобігання конфліктам, 26 разів пролітали над позиціями США і коаліції у Сирії.

Зараз у Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США у межах кампанії проти терористичної організації "Ісламська держава".

Теми: СШАРосіяБлизький Східвинищувачі
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