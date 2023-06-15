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США перебрасывают истребители F-22 на Ближний Восток из-за провокаций России

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 02:14
США перебрасывают истребители F-22 на Ближний Восток из-за провокаций России
Американский истребитель F-22. фото REUTERS

В зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США были развернуты истребители F-22 Raptor в связи с "все более опасным и непрофессиональным" поведением российских самолетов в регионе.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое цитирует "Европейская правда".

В зоне ответственности CENTCOM будут дислоцироваться истребители 94-й истребительной эскадрильи ВВС США с базы Лэнгли штата Вирджиния, где будут интегрироваться с военно-воздушными силами антитеррористической коалиции.

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"Опасное и непрофессиональное поведение российских военных – не то, чего мы ожидаем от профессиональных военно-воздушных сил. Регулярное нарушение ими согласованных мер по деконфликтному использованию воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчетов", – прокомментировал командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.

Как отметили в Центральном командовании, быстрое развертывание F-22 "является четкой демонстрацией приверженности партнеров, союзников и США долгосрочному миру и стабильности в регионе".

Еще в апреле Центральное командование США отмечало, что российские летчики в последнее время часто прибегают к агрессивному поведению во время встречи с американскими военными самолетами в небе над Сирией.

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Только за март-апрель россияне нарушили так называемые протоколы деконфликтинга 85 раз, в частности приближались слишком близко к базам коалиции, не выходили на связь через линию предотвращения конфликтов, 26 раз пролетали над позициями США и коалиции в Сирии.

Сейчас в Сирии находятся около 900 военнослужащих США в рамках кампании против террористической организации "Исламское государство".

Темы: СШАРосcияБлижний Востокистребители
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