Окупанти за добу 19 разів обстріляли Сумщину: є руйнування, травмовано людину

Протягом 14 червня російські окупанти здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 122 вибухи, пошкоджено лінії електропередач, автомобілі, житлові будинки і господарські приміщення, одна людина отримала тілесні ушкодження.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Білопільській громаді здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), внаслідок одного з них пошкоджено ЛЕП. Також був обстріл зі ствольної артилерії (10 вибухів) та гранатометів АГС (10 вибухів).

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У Новослобідській громаді був авіаудар із гелікоптера (3 вибухи). Також зафіксовані мінометні обстріли (7 вибухів).

По Есманській громаді росіяни били з мінометів (26 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено водонапірну вежу, що розташована на території агропідприємства, складське приміщення, лінію електропередач.

У Великописарівській громаді був артобстріл (4 вибухи).

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По Середино-Будській громаді здійснено обстріли із мінометів (8 вибухів), гранатомету АГС (23 вибухи). Внаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий будинок. Внаслідок ще одного мінометного обстрілу (8 вибухів) пошкоджено 2 багатоповерхівки, 7 приватних будинків, нежитлове приміщення, 4 приватних автомобіля, магазин, скутер. Також тілесні ушкодження отримала одна людина, її доставлено в лікарню.

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл із ствольної артилерії (5 вибухів).

У Путивльській громаді був мінометний обстріл (1 вибух).