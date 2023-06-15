Оккупанты за сутки 19 раз обстреляли Сумщину: есть разрушения, травмирован человек

В течение 14 июня российские оккупанты совершили 19 обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 122 взрыва, повреждены линии электропередач, автомобили, жилые дома и хозяйственные помещения, один человек получил телесные повреждения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Белопольской громаде осуществлены минометные обстрелы (17 взрывов), в результате одного из них повреждена ЛЭП. Также был обстрел из ствольной артиллерии (10 взрывов) и гранатометов АГС (10 взрывов).

В Новослободской громаде был авиаудар с вертолета (3 взрыва). Также зафиксированы минометные обстрелы (7 взрывов).

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По Эсманской громаде россияне били из минометов (26 взрывов). В результате обстрела повреждена водонапорная башня, расположенная на территории агропредприятия, складское помещение, линия электропередач.

В Великописаревской громаде был артобстрел (4 взрыва).

По Середино-Будской громаде осуществлены обстрелы из минометов (8 взрывов), гранатомета АГС (23 взрыва). В результате попаданий повреждены многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой дом. В результате еще одного минометного обстрела (8 взрывов) повреждены 2 многоэтажки, 7 частных домов, нежилое помещение, 4 частных автомобиля, магазин, скутер. Также телесные повреждения получил один человек, он доставлен в больницу.

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В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

В Путивльской громаде был минометный обстрел (1 взрыв).