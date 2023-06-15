У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

У Києві та низці областей України вночі 15 червня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці про повітряну небезпеку повідомили о 03:26.

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Тривогу оголошено у більшості областей, окрім західних.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Доповнено о 05:02. Відбій тривоги в усіх областях України, де оголошувалось про повітряну небезпеку.