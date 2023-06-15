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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"Четвер, 15 червня 2023, 05:02
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

У Києві та низці областей України вночі 15 червня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці про повітряну небезпеку повідомили о 03:26.

Тривогу оголошено у більшості областей, окрім західних.

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Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Доповнено о 05:02. Відбій тривоги в усіх областях України, де оголошувалось про повітряну небезпеку.

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Теми: УкраїнаКиївповітряна тривога
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