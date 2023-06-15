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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Четверг, 15 июня 2023, 05:02
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Скрин карты тревог

В Киеве и ряде областей Украины ночью 15 июня объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог

Детали: В столице о воздушной опасности сообщили в 03:26.

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Тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Дополнено в 05:02. Отбой тревоги во всех областях Украины, где объявлялось о воздушной опасности.

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Темы: УкраинаКиеввоздушная тревога
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