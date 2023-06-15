В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Четверг, 15 июня 2023, 05:02
В Киеве и ряде областей Украины ночью 15 июня объявляли воздушную тревогу.
Источник: карта тревог
Детали: В столице о воздушной опасности сообщили в 03:26.
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Тревога объявлена в большинстве областей, кроме западных.
Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.
Дополнено в 05:02. Отбой тревоги во всех областях Украины, где объявлялось о воздушной опасности.
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