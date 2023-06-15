Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти заявили, що Крим атакували 9 безпілотників

Ірина БалачукЧетвер, 15 червня 2023, 08:14
Окупанти заявили, що Крим атакували 9 безпілотників
Скриншот з google.maps

Колаборант, так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотників на тимчасово окупований півострів уночі 15 червня.

Джерело: Аксьонов і російські пабліки в Telegram

Пряма мова Аксьонова: "За сьогоднішню ніч і ранок над територією Республіки Крим зафіксовано 9 БПЛА: 6 апаратів збито силами ППО, 3 заглушено і посаджено засобами РЕБ".

Деталі: Колаборант також додав, що один безпілотник нібито здетонував у селі Докучаєве Красногвардійського району, проте жертв немає, лише в низці будинків вибито скло.

Реклама:

Аксьонов заявив, що всі служби виїхали на місце і закликав людей зберігати спокій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кримбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Українські сили продовжують контрнаступ на трьох напрямках – ISW
"Втомився. Шостий раз уже сиджу": ССО взяли в полон рецидивіста від Міноборони РФ
Пригожин кидає виклик Путіну і російській владі – британська розвідка
Справжнього контрнаступу України ми ще не побачили, все попереду - президент Чехії
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: