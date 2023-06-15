Оккупанты заявили, что Крым атаковали 9 беспилотников

Коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотников на временно оккупированный полуостров ночью 15 июня.

Источник: Аксенов и российские паблики в Telegram

Прямая речь Аксенова: "За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ".

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Детали: Коллаборант также добавил, что один беспилотник якобы сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района, однако жертв нет, только в ряде домов выбиты стекла.

Аксенов заявил, что все службы выехали на место и призвал людей соблюдать спокойствие.