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Оккупанты заявили, что Крым атаковали 9 беспилотников

Ирина БалачукЧетверг, 15 июня 2023, 08:14
Оккупанты заявили, что Крым атаковали 9 беспилотников
Скриншот с google.maps

Коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотников на временно оккупированный полуостров ночью 15 июня.

Источник: Аксенов и российские паблики в Telegram

Прямая речь Аксенова: "За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ".

Детали: Коллаборант также добавил, что один беспилотник якобы сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района, однако жертв нет, только в ряде домов выбиты стекла.

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Аксенов заявил, что все службы выехали на место и призвал людей соблюдать спокойствие.

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Темы: Крымбеспилотники
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