"Втомився. Шостий раз уже сиджу": ССО взяли в полон рецидивіста від Міноборони РФ

Сили спецоперацій у співпраці з підрозділом Сил оборони взяли в полон трьох російських окупантів на Донеччині.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Пояснюється, що це сталося під час штурму ворожих позицій на донецькому напрямку.

Під час подальшої роботи із полоненими з’ясувалося, що один із них – засуджений рецидивіст. Він вже ушосте відбував покарання в тюрмі, коли був завербований для участі у війні проти України.

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Дослівно: "За вбивства українців йому в подальшому обіцяли свободу. Щоправда, нині вже невідомо, коли він зможе її побачити.

Воїни ССО України нагадують російським окупантам, що потрапити до полону для них - це єдина можливість вижити. Звісно, якщо встигнуть".

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Деталі: Українські військові наголошують, що поводяться з військовополоненими згідно зі стандартами міжнародного гуманітарного права. Незважаючи на те, що це агресори, які прийшли з загарбницько-вбивчою метою на українську землю, до них не застосовують насилля.