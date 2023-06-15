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"Устал. Шестой раз уже сижу": ССО взяли в плен рецидивиста от Минобороны РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 июня 2023, 08:19
Устал. Шестой раз уже сижу: ССО взяли в плен рецидивиста от Минобороны РФ
иллюстративное фото ССО

Силы спецопераций в сотрудничестве с подразделением Сил обороны взяли в плен трех российских оккупантов в Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Это произошло во время штурма вражеских позиций на донецком направлении.

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Во время дальнейшей работы с пленными выяснилось, что один из них - осужденный рецидивист. Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда был завербован для участия в войне против Украины.

Дословно: "За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу. Правда, сейчас уже неизвестно, когда он сможет ее увидеть.

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Воины ССО Украины напоминают российским оккупантам, что попасть в плен для них - это единственная возможность выжить. Конечно, если успеют".

Детали: Украинские военные подчеркивают, что обращаются с военнопленными согласно стандартам международного гуманитарного права. Несмотря на то, что это агрессоры, которые пришли с захватническо-убийственной целью на украинскую землю, к ним не применяют насилие.

Темы: ССОпленныевойна
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