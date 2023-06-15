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СМИ: США хотят до конца лета закончить обучение украинских военных на танках Abrams

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 08:25
СМИ: США хотят до конца лета закончить обучение украинских военных на танках Abrams
Танк Abrams. Фото Getty Images

В Пентагоне рассчитывают, что украинские военные завершат обучение на танках Abrams до конца лета.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на неназванного представителя американского оборонного ведомства, пишет "Европейская правда".

В материале говорится, что окончание учений примерно совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams Украине от США.

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Сейчас украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, а обещанные Abrams находятся на ремонте.

По словам двух высокопоставленных чиновников Сухопутных войск США в Европе и Африке, сейчас 200 украинцев проходят третью неделю учений из 12-недельного плана подготовки.

Сейчас они отрабатывают индивидуальные навыки, а затем перейдут к тренировкам в составе различных подразделений, кульминацией которых станут учения на уровне батальона.

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Один из американских офицеров рассказал, что США наблюдают за началом контрнаступления Украины, когда в бой вступают некоторые из подготовленных в Штатах бригад.

По его словам, США обращают внимание на то, какие изменения могут быть внесены в программу подготовки в будущем.

Напомним, администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны и трудны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке танков Leopard.

Недавно СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

Темы: СШАпомощь Украинетанки
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