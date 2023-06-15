Захисники за добу знищили ворожий гелікоптер і 12 танків
Четвер, 15 червня 2023, 08:45
Росія продовжує нести втрати у війні проти України − лише за минулу добу оборонці України ліквідували 580 окупантів, 1 ворожий гелікоптер, 14 ББМ, 12 танків та 10 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків − 3 955 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 7 667 (+14) од,
- артилерійських систем − 3 793 (+10) од,
- РСЗВ − 604 (+1) од,
- засобів ППО − 364 (+0) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 333 (+9) од,
- крилатих ракет − 1 199 (+3) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 506 (+24) од,
- спеціальної техніки − 519 (+3) од.
Дані уточнюються.
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