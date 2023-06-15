Захисники за добу знищили ворожий гелікоптер і 12 танків

Росія продовжує нести втрати у війні проти України − лише за минулу добу оборонці України ліквідували 580 окупантів, 1 ворожий гелікоптер, 14 ББМ, 12 танків та 10 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,

танків − 3 955 (+12) од,

бойових броньованих машин − 7 667 (+14) од,

артилерійських систем − 3 793 (+10) од,

РСЗВ − 604 (+1) од,

засобів ППО − 364 (+0) од,

літаків − 314 (+0) од,

гелікоптерів − 301 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 333 (+9) од,

крилатих ракет − 1 199 (+3) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 506 (+24) од,

спеціальної техніки − 519 (+3) од.

Дані уточнюються.

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