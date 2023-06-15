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Захисники за добу знищили ворожий гелікоптер і 12 танків

Ірина БалачукЧетвер, 15 червня 2023, 08:45
Захисники за добу знищили ворожий гелікоптер і 12 танків
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у війні проти України − лише за минулу добу оборонці України ліквідували 580 окупантів, 1 ворожий гелікоптер, 14 ББМ, 12 танків та 10 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,  
  • танків − 3 955 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 7 667 (+14) од,
  • артилерійських систем − 3 793 (+10) од,
  • РСЗВ − 604 (+1) од,
  • засобів ППО − 364 (+0) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 301 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 333 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 199 (+3) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 506 (+24) од,
  • спеціальної техніки − 519 (+3) од.

Дані уточнюються.  

Теми: РосіявійнаГенштаб
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