Защитники за сутки уничтожили вражеский вертолет и 12 танков
Четверг, 15 июня 2023, 08:45
Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 580 оккупантов, 1 вражеский вертолет, 14 ББМ, 12 танков и 10 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
- танков − 3 955 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 7 667 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 3 793 (+10) ед,
- РСЗО − 604 (+1) ед,
- средств ПВО − 364 (+0) ед,
- самолетов − 314 (+0) ед,
- вертолетов − 301 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 333 (+9) ед,
- крылатых ракет − 1 199 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 506 (+24) ед,
- специальной техники − 519 (+3) ед.
Данные уточняются.