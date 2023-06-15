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Защитники за сутки уничтожили вражеский вертолет и 12 танков

Ирина БалачукЧетверг, 15 июня 2023, 08:45
Защитники за сутки уничтожили вражеский вертолет и 12 танков
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 580 оккупантов, 1 вражеский вертолет, 14 ББМ, 12 танков и 10 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 217 910 (+580) человек ликвидировано, 
  • танков − 3 955 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 667 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 3 793 (+10) ед,
  • РСЗО − 604 (+1) ед,
  • средств ПВО − 364 (+0) ед,
  • самолетов − 314 (+0) ед,
  • вертолетов − 301 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 333 (+9) ед,
  • крылатых ракет − 1 199 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 506 (+24) ед,
  • специальной техники − 519 (+3) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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