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Шольц: Путін хоче захопити сусідні території, треба говорити про гарантії безпеки для України

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 09:04
Шольц: Путін хоче захопити сусідні території, треба говорити про гарантії безпеки для України
Олаф Шольц. Фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність обговорювати гарантії безпеки для України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на урядовій пресконференції, повідомляє DW.

Шольц зазначив, що Берлін уже давно спілкується про це зі своїми найважливішими союзниками.

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За словами німецького канцлера, йдеться і про те, щоб бути готовими забезпечити безпеку тоді, коли війна Росії проти України вже закінчиться.

Він наголосив, що не може бути мови про те, щоб "якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг", як закликають деякі сторони.

"Російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: він має такий план щодо України, і, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі", – упевнений Шольц.

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Саме тому, як підкреслив Шольц, важливо підтримувати Україну і вести "конкретну розмову про гарантії безпеки".

"І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. Росія має вивести війська", – додав він.

Нагадаємо, на зустрічі глав держав та урядів Польщі, Франції та Німеччини у Парижі обговорювалися питання прагнення України до членства в НАТО і гарантій безпеки з боку союзників.

Польський президент Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, а Еммануель Макрон і Олаф Шольц були більш обережними і говорили про гарантії безпеки.

Теми: ШольцПутінУкраїна
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