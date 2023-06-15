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Шольц: Путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 09:04
Шольц: Путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины
Олаф Шольц. Фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на правительственной пресс-конференции, сообщает DW.

Шольц отметил, что Берлин уже давно общается об этом со своими важнейшими союзниками.

По словам немецкого канцлера, речь идет и о том, чтобы быть готовыми обеспечить безопасность тогда, когда война России против Украины уже закончится.

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Он подчеркнул, что не может быть речи о том, чтобы "каким-то образом заморозить войну и узаконить российский захватнический набег", как призывают некоторые стороны.

"Российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: он имеет такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси", – уверен Шольц.

Именно поэтому, как подчеркнул Шольц, важно поддерживать Украину и вести "конкретный разговор о гарантиях безопасности".

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"И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", – добавил он.

Напомним, на встрече глав государств и правительств Польши, Франции и Германии в Париже обсуждались вопросы стремления Украины к членству в НАТО и гарантий безопасности со стороны союзников.

Польский президент Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО, а Эммануэль Макрон и Олаф Шольц были более осторожными и говорили о гарантиях безопасности.

Темы: ШольцПутинУкраина
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