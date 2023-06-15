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Росіяни убили 2 цивільних за добу: на Донеччині та Запоріжжі

Ірина БалачукЧетвер, 15 червня 2023, 09:24
Росіяни убили 2 цивільних за добу: на Донеччині та Запоріжжі
Наслідки російських ударів по Запорізькій області. Фото з Telegram Малашка

Щонайменше двоє людей загинули у результаті російських обстрілів Донецької та Запорізької областей.

Джерело: голови Донецької ОВА Павло Кириленко та Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Малашка: "На жаль, загинула 58-річна жінка під час обстрілу Преображенки".

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Деталі: Ще одна людина загинула у Переїзному на Донеччині та 3 людини в області дістали поранення.

За словами Малашка загалом окупанти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, у результаті чого зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель.

Теми: Донецька областьЗапорізька областьвійнажертви
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