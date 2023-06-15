Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни убили 2 цивільних за добу: на Донеччині та Запоріжжі

Ірина БалачукЧетвер, 15 червня 2023, 09:24
Росіяни убили 2 цивільних за добу: на Донеччині та Запоріжжі
Наслідки російських ударів по Запорізькій області. Фото з Telegram Малашка

Щонайменше двоє людей загинули у результаті російських обстрілів Донецької та Запорізької областей.

Джерело: голови Донецької ОВА Павло Кириленко та Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова Малашка: "На жаль, загинула 58-річна жінка під час обстрілу Преображенки".

Деталі: Ще одна людина загинула у Переїзному на Донеччині та 3 людини в області дістали поранення.

Реклама:

За словами Малашка загалом окупанти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, у результаті чого зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьЗапорізька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Донецька область
За добу через обстріли загинула одна людина, ще 13 поранені
Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються на двох напрямках – Генштаб
Окупанти вдарили по Покровську, серед поранених – дитина
Останні новини
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
22:30
Захист від радіації: коли насправді потрібна йодопрофілактика
Усі новини...
Реклама: