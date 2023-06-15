Росіяни убили 2 цивільних за добу: на Донеччині та Запоріжжі
Четвер, 15 червня 2023, 09:24
Щонайменше двоє людей загинули у результаті російських обстрілів Донецької та Запорізької областей.
Джерело: голови Донецької ОВА Павло Кириленко та Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram
Пряма мова Малашка: "На жаль, загинула 58-річна жінка під час обстрілу Преображенки".
Деталі: Ще одна людина загинула у Переїзному на Донеччині та 3 людини в області дістали поранення.
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За словами Малашка загалом окупанти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, у результаті чого зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель.
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