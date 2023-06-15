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Россияне убили 2 гражданских за сутки: в Донецкой и Запорожской областях

Ирина БалачукЧетверг, 15 июня 2023, 09:24
Россияне убили 2 гражданских за сутки: в Донецкой и Запорожской областях
Последствия российских ударов по Запорожской области. Фото из Telegram Малашко

По меньшей мере два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой и Запорожской областей.

Источник: главы Донецкой ОВА Павел Кириленко и Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Малашко: "К сожалению, погибла 58-летняя женщина во время обстрела Преображенки".

Детали: Еще один человек погиб в Переездном в Донецкой области и 3 человека в области получили ранения.

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По словам Малашко в общем оккупанты нанесли 80 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего зафиксировано разрушение 23 гражданских зданий.

 

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Темы: Донецкая областьЗапорожская областьвойнажертвы
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