Россияне убили 2 гражданских за сутки: в Донецкой и Запорожской областях
Четверг, 15 июня 2023, 09:24
По меньшей мере два человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой и Запорожской областей.
Источник: главы Донецкой ОВА Павел Кириленко и Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram
Прямая речь Малашко: "К сожалению, погибла 58-летняя женщина во время обстрела Преображенки".
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Детали: Еще один человек погиб в Переездном в Донецкой области и 3 человека в области получили ранения.
По словам Малашко в общем оккупанты нанесли 80 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего зафиксировано разрушение 23 гражданских зданий.