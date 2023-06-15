Дві третини українців виступають за повну заборону УПЦ МП

85% українців вважають, що влада має втрутитися в діяльність УПЦ МП, 66% − переконані, що цю церкву в Україні треба заборонити взагалі.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня − 5 червня

Дослівно КМІС: "За результатами опитування з 78% у грудні 2022 року до 85% зараз стало більше українців, які вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП.

Зокрема, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні".

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Інфографіка КМІС

Деталі: Ще 19% виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року таких було 24%).

Водночас кількість респондентів, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень, зменшилась з 12% до 6%.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 26 травня до 5 червня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1 029 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

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Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,5% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.