Две трети украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП

85% украинцев считают, что власть должна вмешаться в деятельность УПЦ МП, 66% − убеждены, что эту церковь в Украине надо запретить вообще.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 мая − 5 июня

Дословно КМИС: "По результатам опроса с 78% в декабре 2022 года до 85% сейчас стало больше украинцев, которые считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП.

В частности, с 54% до 66% стало больше тех, кто считает, что эта Церковь должна быть полностью запрещена в Украине".

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Инфографика КМИС

Детали: Еще 19% выступают за несколько "более мягкий" подход, который не предусматривает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года таких было 24%).

В то же время количество респондентов, по мнению которых ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать только отдельные возможные случаи правонарушений, уменьшилось с 12% до 6%.

Инфографика КМИС

Исследование проходило с 26 мая по 5 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 029 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

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Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.