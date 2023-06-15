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ФСБ планує знайти "громадянство РФ" у військового керівництва України – СБУ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 червня 2023, 10:39
ФСБ планує знайти громадянство РФ у військового керівництва України – СБУ
СБУ

За інформацією Служби безпеки України, російська ФСБ планує найближчим часом підробити "громадянство РФ" керівництва українських Сил оборони та безпеки, їхніх родин, а також інших посадовців України.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними СБУ, співробітники 5 служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

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За інформацією СБУ, для цього російська ФСБ може внести до державних реєстрів РФ записи, які нібито мають підтверджувати їхню версію, а також підробити документи українських державних діячів та представників Сил оборони. 

Співробітники СБУ запевняють, що виявили такі дані в ході контррозвідувальної діяльності.

Дослівно: "За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

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... Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації".

Теми: ФСБСБУгромадянствоРосія
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